В Калужской области открылась киношкола при студии «ВоенФильм-Медынь»
Во вторник, 14 октября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Первыми участниками образовательного проекта стали 54 школьника, прошедшие строгий отбор - конкурсные испытания проходили как в Калуге, так и в районном центре. В рамках программы юные участники будут осваивать основы актерского, режиссерского и операторского мастерства, а также знакомиться с другими профессиями в киноиндустрии.
Как пояснил губернатор, занятия частично проходят прямо на действующей киностудии - в условиях настоящего съемочного процесса.
Владислав Шапша пожелал начинающим кинематографистам успехов на новом пути и выразил благодарность актеру и продюсеру Игорю Угольникову за значительный вклад в реализацию инициативы.
