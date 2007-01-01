Афиша Обнинск
В Калужской области открылась киношкола при студии «ВоенФильм-Медынь»
Культура

В Калужской области открылась киношкола при студии «ВоенФильм-Медынь»

Дмитрий Ивьев
14.10, 15:39
Во вторник, 14 октября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Первыми участниками образовательного проекта стали 54 школьника, прошедшие строгий отбор - конкурсные испытания проходили как в Калуге, так и в районном центре. В рамках программы юные участники будут осваивать основы актерского, режиссерского и операторского мастерства, а также знакомиться с другими профессиями в киноиндустрии.

Как пояснил губернатор, занятия частично проходят прямо на действующей киностудии - в условиях настоящего съемочного процесса.

Владислав Шапша пожелал начинающим кинематографистам успехов на новом пути и выразил благодарность актеру и продюсеру Игорю Угольникову за значительный вклад в реализацию инициативы.

калужская область
