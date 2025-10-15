Куда пойти в Калуге 15 октября
В Калуге за различными культурными событиями удобно следить в разделе «Афиша» на нашем сайте.
Публикуем список мероприятий на среду, 14 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 15.10.2025 10:30 Спектакль «У ковчега в восемь» (6+)
- 15.10.2025 11:00 Спектакль «Теремок» (0+)
- 15.10.2025 13:30 Спектакль «У ковчега в восемь» (6+)
- 15.10.2025 18:30 Спектакль «Гамлет» (16+)
- 15.10.2025 19:00 Фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Симфоджаз (6+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь