На модернизацию библиотек в Калужской области выделили 30 миллионов рублей
В 2025 году на обновление библиотек в регионе направлено 30 миллионов рублей, из которых 28,8 миллиона - средства федерального бюджета. Об этом сообщила 14 октября заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.
Благодаря этой поддержке Думиничская центральная районная библиотека получила статус модельной: здесь завершили ремонт, закупили интерактивное оборудование, мягкую мебель и пополнили фонд более чем пятью тысячами новых книг.
Кроме того, продолжается создание модельной библиотеки в Козельске.
Все работы проводятся в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который реализуется в составе национального проекта «Семья».
