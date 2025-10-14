Куда пойти в Калуге 14 октября
Публикуем список мероприятий на вторник, 14 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 14.10.2025 10:30 Спектакль «У ковчега в восемь» (6+)
- 14.10.2025 11:00 Спектакль «Маша и медведь» (0+)
- 14.10.2025 13:30 Спектакль «У ковчега в восемь» (6+)
- 14.10.2025 14:20 Мастер-класс «Натюрморт. Предметная фотография» (12+)
- 14.10.2025 19:00 Фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Гала-концерт (6+)
