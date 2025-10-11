Куда пойти в Калуге на выходных
В разделе «Афиша» удобно следить за различными культурными событиями Калуги.
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 11-12 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 11.10.2025 10:00 Чемпионат Калужской области по ритм-симулятору (12+)
- 11.10.2025 11:00 Спектакль «Хортон-верный слон» (0+)
- 11.10.2025 11:00 Спектакль «Гуси-лебеди» (6+)
- 11.10.2025 13:00 Спектакль «Хортон-верный слон» (0+)
- 11.10.2025 18:30 Спектакль «Любовь без предрассудков» (16+)
- 11.10.2025 19:00 Сольный концерт Павла Селезнева (12+)
- 12.10.2025 11:00 Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
- 12.10.2025 11:00 Спектакль «Маша и медведь» (0+)
- 12.10.2025 13:00 Спектакль «Маша и медведь» (0+)
- 12.10.2025 14:00 Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
- 12.10.2025 18:00 Моноспектакль «Выхожу один я на дорогу» (12+)
- 12.10.2025 18:30 Спектакль «Ханума» (12+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь