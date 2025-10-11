Афиша Обнинск
Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
10.10, 19:00
В разделе «Афиша» удобно следить за различными культурными событиями Калуги.

Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 11-12 октября. Подробности читайте по ссылкам.

