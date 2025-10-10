Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Куда пойти в Калуге 10 октября
Культура

Куда пойти в Калуге 10 октября

Дмитрий Ивьев
09.10, 20:00
0 194
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В разделе «Афиша» нашего сайта удобно следить за различными культурными событиями Калуги.

Публикуем список мероприятий на пятницу, 10 октября. Подробности читайте по ссылкам.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdHTjcvQUpEVVVmUmVWRittaU81akE9PSIsInZhbHVlIjoiOUVWT2xmVUJQZDQybjlCRUpVa2JEeXROb2Y1S3hJWXk3OXF6Q2t2WUp4T2xmNnFkV05wb2hEK3NmOVlReThSVGNOd1FwbWNuZnY2UXpiSlVxWVVRc2J4UGxNZnhUWHhLZjZGd0k1Q2hNalNnWEQ1S080MEtWMGdwM2gySEdjRENkSnEyRk5kY2tGMGE5VmdPRmFQcDd0cTZjNkJ0anlwclVhVDZnbDhUVVVCZkNqYmMrZVNaeExIcnhoZ2J6T0lWZEhNdkF6c0p1NXBuaFBEbmZzWWxGYWdTeXFFUlFRbVg5azk2VnZJRWdXcE93MWJzSUtQbUpxbmZhaGsxZ1F5WnhjV0xScW0xVGtUOWQ4SHZXWk52ai8rcmZ2d0RYbDlWYkR1bmFWbEsyekR4eEhwcGluVDN6a2FCRS95dHNaa2M2cHpOSWNtbzhrWUY2dU9kb2JrdU5kdWF2clpMTW1uZ3dYaGJMTHlHV2hmT3kxY0VBaUV4a3VUWC9hZG5CK3AvYmxzalJvZXdFQW9JaUhOalA1ZGFyT3JPN1pRbEFtY3Z5aStCalBDNlJDVUltZ3hGZktCUVc5SjhvaDFTYXhGQSIsIm1hYyI6IjVjYjk1YjI4NzVkOWZkY2ZhMDg0MDliMzNmMGEwZWNiNjlhOWY2MzQwZGU0ZDMyNGU2MThlZWI0MjY3ZmFhNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkkwRVl0cVRBMHBsTEtLc0NWOGlvM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQmRPV0pYbVBNajdVbjBrZFBNNVdCUThtWGRBN1NCVTgyUFdKVWNIaE95R0Y5bTVGeW93S2VRWGJaZWE3cnBOcmZUL2xwRGtwazNLZCt2ZE9WZFMrVFRGN2RBV281cG1zdkJjMEh3cTF0ZVlINzN2dDAxbDVaVElXbG9YWVVhZkIxZFJPL3gzd2FMajV1TWdJMWYxczFJSVhxcFdUOEQ1UnZwb0pDN3BPT21Ubko3Sk1uc1YrTU9yZWxFdXlhSHQ4a1VLaE9QYlduaG1adVExMERkNDR1MFpVYkcyemJ3ZGtrL3ZkdVRSUW5jZ3ltMmRYQjNieVFQdHNDU0NndWNSUkYwVWhodTRMRG9McnFYWjBuazRva2lwbXVoWk1LclE4amhZbGVobk5LbElIcmtPSXBWREQvalppRHlxSU5ZZ0lqa0tZaHQ0aTBCbENET3l6SE9vdmpmRUUvczd6cG9EQ0FIKzAzcnBzL0xGelJRL3A3cWEzb0VzeUtYa2JwaG50NCtPL0hndVZHN1FNZmZGTXhPMXJkRlZDc2lIU1dHMHJQcjh4QjdLYk1senA0MngxMUdIamswT0I0c1dsYjVZZ1ZmZkNhV2lKWEVrT1A4aE1pNlJCSjdTemhXTngzYkVCOUFmOWVkVU9oeEkyeWUrRUdOMWYyZit6TC9Ld1cweXlwZHZHOXQ2QllydktnTFhzaHB1T1dIa05ZR3R0YWx0L1Y0QU9DaGpDNmh3QTh2dmxkSUJMa1lVQVpRVFNJeWNQR2EvSmJpOU9ENFpWRDhnbE9KNnZZNTlGVUNCOVZnVGc4ZDNyZU1NWjNzMkR0NVYrYjI4Q09kQloyUE85Y3NRNiIsIm1hYyI6IjhmNzMwNTc4YWZkYmFjZGJhOTJiZmI2OGY1NTY2ZTZkNzgwNDU1YzAyYmQ5MWM2NWE2NmU1YzYzOTU3OGM5YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+