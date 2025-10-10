Куда пойти в Калуге 10 октября
В разделе «Афиша» нашего сайта удобно следить за различными культурными событиями Калуги.
Публикуем список мероприятий на пятницу, 10 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 10.10.2025 11:00 Спектакль «Гуси-лебеди» (6+)
- 10.10.2025 11:00 Спектакль «Сказка про маленького ослика» (0+)
- 10.10.2025 13:00 Спектакль «Гуси-лебеди» (6+)
- 10.10.2025 17:00 Спектакль «Сказка про маленького ослика» (0+)
- 10.10.2025 18:30 Спектакль «Золотой телёнок» (16+)
- 10.10.2025 19:00 Дима Коваль (18+)
- 10.10.2025 19:00 Сольный концерт Павла Селезнева (12+)
- 10.10.2025 19:00 Группа «El Mashe» (18+)
- 10.10.2025 19:00 Опера-шутка «Медведь» (12+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь