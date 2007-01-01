Калужская область проведет Библиокараван-2025 и отправит его в Омск

С 6 по 10 октября Калужская область станет центром российской библиотечной жизни: здесь пройдёт XXIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2025». Мероприятие проводится при поддержке правительства и Министерства культуры и туризма региона по инициативе Российской библиотечной ассоциации.

Организаторами выступят ключевые библиотеки области — областная библиотека им. В. Г. Белинского, специальная библиотека для слепых им. Н. Островского и областная детская библиотека. Ожидается, что в Калугу приедут около 350 специалистов из 40 регионов страны, включая руководителей и экспертов крупнейших федеральных учреждений — РГБ, РГДБ, ГПИБ, ВГБИЛ, ГПНТБ, а также преподавателей Московского государственного института культуры.

Форум будет насыщенным и практико-ориентированным: участники обсудят современные подходы к библиотечному обслуживанию на шести тематических секциях. Встречи пройдут не только в Калуге, но и в Обнинске, Жукове и Людиново — на базе модельных библиотек, созданных в рамках нацпроекта «Культура».

Помимо деловой программы, гостей ждёт насыщенная культурная часть: творческие встречи, экскурсии и выездные мероприятия. Завершится «Библиокараван» масштабным культурным марафоном «Калуга — колыбель космонавтики».

На церемонии закрытия Калужская область торжественно передаст эстафету проведения следующего форума городу Омску. Это событие подчеркнёт не только профессиональный уровень регионального библиотечного сообщества, но и высокий культурный и туристический потенциал Калужской области.