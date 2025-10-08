Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Куда пойти в Калуге 8 октября
Культура

Куда пойти в Калуге 8 октября

Дмитрий Ивьев
07.10, 20:00
0 216
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За различными культурными событиями Калуги можно следить в разделе «Афиша» на нашем сайте.

Публикуем список мероприятий на среду, 8 октября. Подробности читайте по ссылкам.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBIYnF3d3p2ZTRSUCtMaG9CZHRoakE9PSIsInZhbHVlIjoibnlvR24zekFFZTNWem1hL1V5MlpLcW5CYnRpb2s5eHFJd3duZG1oK25Da3ZMc1BUZ1c0S2FYN1huNGhWd0pvSDhjUGxkK3pWeUhPYWxPWUNKSXRlZEYyRkN5L1UxbEU0aDNENnpjQ0hBWm93cGFhSDFFaXNNbGtGaVR4UGY5RVlxT1EyenRxVURiMnRUWFo2NVkyK3BSOTBDUnBLVE5JRTRXLytZcmdBY0t1U1c4c0VBZXFDV3VXL1F4VWtNc04ycEoxUHFpZVkwbko0bzdNU1psR2JxWXA2SFVCcVZnSWNQaldqZUNTN1l3S3ljL1kyU0tpdDVpN1phSTJPUlpDbU8rdDRKVXRPQ0pPNlQ3cXNNV0t0eS93eWJMYytST3B3NThJSHZ0M1ZHaytoeER5aTdUdy9wWjJaejl0VlVXTHBPZS9mcEFGWkxhRU5YVFdSdVlrUHNsSDh1L2dpdG5aek1WNVQxRGk0L3VTSzhjMFNscGNsSnNGQ3ZWRWh6akxEWTZ3bGNHR2VuSEdmdk1DMDJZbVB5d3Z6d1hWM3J6b3F3M1RhYjZRSEQ4QUl2TFNiTUU5U2pSbmpnT1Z3U2YrbCIsIm1hYyI6IjU5MmUzZjdlMWI5OTEzMDkxYWU0YmUyYmRkZmQ3NWM4MzIyMmFiOTRhZmRiNTMxOTE4OGUwNGFiZTA4MjNlY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFNdFdxM3ZhMjV2N2xtSzI2K1NjTnc9PSIsInZhbHVlIjoidGpETnFsdHRFZzk0NGFEZDNpS3F1b1dwWnFnczRBQlNSTTlOaXVFYXVtOUVHUm9qaEcrNFVTUXB3NDUwemw1RG5LTEdoVUVMZk1xUEU2MzFZNnJGSDNQZWRsNnRpa3ZCc3VHZUVPVVhBMUcvZlRWbnJ1NVg3YUN4V2RUMDRIa1dxZElJRUo2clZWQUI4aGl6M2dJTmNmTmxGcHpSUzNPTVhIRTlGcE1lNEFQdG5YN2plbXJKWmZ5NW1qNXVLOGNVeHU1QVMxSXZQejM1OE9UbmtEVmF4eWpoaklnK2lIdGxLVkJLSGJEVnNlT0kvT3UyZWtrTk91d0NnNHJ6VmptUzFZYzBtM3ZBODlVTVlMMit2dzA1WU5zZnlHVFkyY0J5N0V2cHJIZFZueW92UGRlMFE0bm1OVEdCV0dLbTRUemRIdHVleHd6TnErY3hjMmlBR3M5ZitKKzBKcTBhcmxTeTh5aVZSd3h3bjlTTEcrVzBlaWRRN3k0WjRNSUM5SUdzaWFaVkN5Z1R6MUJrVnlYeVNYS1FyUW11V2VpcDVneTFqYzQ5ZDM3cmNqMkdBdEFDNDY2SzFVakdTekt6VlBVQjNmbXlDZjZuWkxoUWdtVmJDY2doTVpyTE83aExpZWwxbUZPV2ErTklMNWFpcFRJNm9hWU1BN3g3ZnJGajlHanhZeElBRGNmalRZQ3FiOHBLS0tXWXZxZ2VWdklwYVEvbHM3SXV5aCtieE5FakpBS25kZGg1RzBLNVczR09VZFczNXNuZmxLT0ZEWEQ1ZStOeTNzWHJFUSt0bUpUa21LWUpEOEpqaThCcFpQcndGQjQ1bHZ3bGJKNWMrb21SZlNzUSIsIm1hYyI6IjFjNGJkN2I2YjAzYzdmODJiYmM4YTcxNTM3YWRlNGNkNjdjYzQyY2ZlNTljZWUwNjBlODcwOGFjN2FiNzRhNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+