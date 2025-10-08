Куда пойти в Калуге 8 октября
За различными культурными событиями Калуги можно следить в разделе «Афиша» на нашем сайте.
Публикуем список мероприятий на среду, 8 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 08.10.2025 11:00 Спектакль «Гуси-лебеди» (6+)
- 08.10.2025 13:00 Спектакль «Гуси-лебеди» (6+)
- 08.10.2025 18:30 Спектакль «Обыкновенное чудо» (12+)
- 08.10.2025 19:00 Танцевальный спектакль «Инструкция для начинающих странников» (12+)
- 08.10.2025 19:00 Группа «Мураками» (6+)
