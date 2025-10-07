Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Куда пойти в Калуге 7 октября
Культура

Куда пойти в Калуге 7 октября

Дмитрий Ивьев
06.10, 20:00
0 315
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На нашем сайте в разделе «Афиша» можно следить за различными культурными событиями города.

Сегодня публикуем список мероприятий на вторник, 7 октября. Подробности читайте по ссылкам.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFHb2l5Vjl0OFVMY1JXT2kzRmJGWFE9PSIsInZhbHVlIjoiUmh2SS9SaWQ2TnVWRWo3ZDE4bTVGTGt2bTRLSyttcWNGcW9BSktmMzJyOUhOQUJVYk80VGljczhjNVVKNVF3L0VPZUczQ3FweFdYaVFQRkpUTzF5L21qWitwMXZjWTJmRXdUbCswb3NPMnRtU1dJcDI4R09NdjFTZWZZayt6c1IxV2NFdUdwVFluTmwwaVJ2b1MyNTVYVHFFY1RNZllCQ296WHNtZTZvYlZoVXIrZUZDSk15VTJ6SDhxUk8zVVFVZ3FTdkFlckhPd1FYN3FaS0U4bGVDcWJOZFVyUW1VNmVSZmszQjJwaXZrRTBBSXBpcElldHFDQ2dlcEhJaUZncmIwZCtuQWxlVmtyd2RpR3dSTzdiZG9VNDUybUpsK2ZVZHNHK3M5VUtGZk82VUZQZ0MzSU9oVktEOHdwWlRtQVBkaHExRitkTHozRHdYd2lha25rL2U5aVR1NTJGeWJRM01jdlJZSVYrRldOYU0zTEVYL3hRUEJ5dndYM2JRTTJ2Mi9EeHo1MWZBUHEraVk2dDVLOWR4QjA2WWhnV1k2djZ2UWRZSkVKMW1lWXFraWJHMjRIRmNDZHVDazVLNmhWUSIsIm1hYyI6IjU2M2VhMmVmZGFmNjU2OTU1YTQyMWUyOGJmNTkwZWY5OWFhNjc0MTFkNjMxMDFkYWQyMmFjZjM2ODk0ZGNjN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVyelZmczZ1TUYxdmtDZFd3c0JOOEE9PSIsInZhbHVlIjoidElucjlGYThQdkV0MkxjSWRNRFRuVnVyZ0Q0T3BTcmlnQk5Lb2YveGhzdjhER1BTeitVQWJrUXQrOHBiTUZXNzFmKzhOOTZDRWZWYjNNa0UxOGRuMjNXRXlrOXVKbUxKcksrQjNWU1kxY29sdmdOT2JZL1YrV2diYmxidGNTYmVmcDlZYkdJTXR0UlZsald1MURiMWNxU3E4eHU3cWlDZWtQSnFZMXNleDZreGU0d1A2NEpWQ2Y3QWtNRms0TFRDb3MzZ2hPMm5UVmZHbmxSejRnRW9mdmZHZjlCa0FxTURJV1lRL1dBRlRuVFNrMDdpbzEwVi8yMVNrOTdrWDVhckZUenpmRm1OcUVMNTVZWXBUZmhkVHJwNVN5Z1pzeENsUjZDeEdEUnhiZ0lBSmFaN1JyMHFzaU5Fdkk3L2M1QUxYZDBTTEdLNUFUeEFVdEVKa2V2L3lpcGlVS080UXo3T1VCTmw5ejJ1L0tpelQzV3dndTlMdHNhWEpndnhtNXNEWWc2dEtQY3QxVTVURXZ1cEM3U3I5MEFkUDdIbENPMzlkRXpuVG4rWnlZekxXUVZXVVUzRVh5ZVJGVW5qeEcyZzVOb1VxbHkrMXFnWnc3WG42OXZJK09lMm1HbFVOMmRmanBLWjRIa1BRYnZwUjhxMkNOSGdmVldtK3BFYVdXei81NHRDZ2hzWkZKWVpKdWNnMUxZU0xtYnNGeGMyWE8xVzFOQUFtYTdrZUpHTUp5a2VpZWt5bTI2TVNJVHNsVUJtMkVYVWRyNWtHVi9HRVdjVzU1cGc1emhNV3VaUHBoZmlyWDFpcVZnclZiU3RLS0NQa2kvc05Ub2RpVFRlVVhSdiIsIm1hYyI6IjFmN2YwNDExMDg1NGQ0MmM3N2NhYzQ1ODMxZTZhMGM5NGM5ODg3ZDg1MTkzZTk0OGI4MGQ4NDI2NzRmMTlkOTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+