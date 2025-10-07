Куда пойти в Калуге 7 октября
На нашем сайте в разделе «Афиша» можно следить за различными культурными событиями города.
Сегодня публикуем список мероприятий на вторник, 7 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 07.10.2025 11:00 Спектакль «Мышка ищет маму» (0+)
- 07.10.2025 12:00 «Библиокараван – 2025» (0+)
- 07.10.2025 13:00 Спектакль «Гроза» (12+)
- 07.10.2025 14:00 Мастер-класс «Инструментальная запись» (12+)
- 07.10.2025 14:20 Мастер-класс «Портретная съемка» (12+)
- 07.10.2025 18:30 Спектакль «Гроза» (12+)
- 07.10.2025 19:00 Концерт группы «Комбинация» (16+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь