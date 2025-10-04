Куда пойти в Калуге на выходных
В нашем разделе «Афиша» можно следить за различными культурными событиями Калуги.
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 4-5 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 04.10.2025 11:00 Спектакль «Кошкин дом» (0+)
- 04.10.2025 11:00 Спектакль «Конек-Горбунок» (6+)
- 04.10.2025 12:00 Трансляция «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (6+)
- 04.10.2025 13:00 Спектакль «Кошкин дом» (0+)
- 04.10.2025 14:00 Спектакль «Конек-Горбунок» (6+)
- 04.10.2025 18:30 Спектакль «Пигмалион» (12+)
- 04.10.2025 19:00 Оперетта «Мистер Икс» (6+)
- 05.10.2025 11:00 Спектакль «Мышка ищет маму» (0+)
- 05.10.2025 11:00 Спектакль «Конек-Горбунок» (6+)
- 05.10.2025 12:00 Музыкальная сказка «Щелкунчик» (6+)
- 05.10.2025 12:00 Спектакль «Лунтик: С Днем Рождения!» (0+)
- 05.10.2025 13:00 Спектакль «Мышка ищет маму» (0+)
- 05.10.2025 18:00 Standup Кирилл Мазур (18+)
- 05.10.2025 18:30 Спектакль «Интимная комедия» (16+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь