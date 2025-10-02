Куда пойти в Калуге 2 октября
На нашем сайте работает раздел «Афиша». Там можно найти информацию о различных культурных и спортивных событиях в областной столице.
Публикуем список мероприятий на четверг, 2 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 02.10.2025 11:00 Спектакль «Сказка о царе Салтане» (6+)
- 02.10.2025 18:30 Спектакль «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» (16+)
- 02.10.2025 19:00 «Шедевры инструментальной музыки» (6+)
- 02.10.2025 19:00 Второй сольный концерт «DS Crew» (0+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь