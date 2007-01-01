Афиша Обнинск
В Калуге пройдут «Дни Эрмитажа»
Культура

В Калуге пройдут «Дни Эрмитажа»

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:35
0 150
Фото: Эрмитаж.
С 9 по 12 октября в Калуге состоится масштабное культурное событие - «Дни Эрмитажа». В этом году главным экспонатом в музее изобразительных искусств станет знаменитая картина Бартоломе Эстебана Мурильо «Благовещение» из коллекции Государственного Эрмитажа. Об этом 29 сентября сообщили в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Помимо выставки шедевра, гостей ждут лекции от ведущих экспертов Эрмитажа, тематические экскурсии, интерактивные квесты, VR-кинотеатр с погружением в мир искусства и органный концерт. 

культура
