В Калуге пройдут «Дни Эрмитажа»

Фото: Эрмитаж.

С 9 по 12 октября в Калуге состоится масштабное культурное событие - «Дни Эрмитажа». В этом году главным экспонатом в музее изобразительных искусств станет знаменитая картина Бартоломе Эстебана Мурильо «Благовещение» из коллекции Государственного Эрмитажа. Об этом 29 сентября сообщили в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Помимо выставки шедевра, гостей ждут лекции от ведущих экспертов Эрмитажа, тематические экскурсии, интерактивные квесты, VR-кинотеатр с погружением в мир искусства и органный концерт.