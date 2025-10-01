Куда пойти в Калуге 1 октября
Раздел «Афиша» вновь доступен на нашем сайте. Там можно узнать о различных культурных и спортивных событиях областной столицы.
Публикуем список мероприятий на среду, 1 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 01.10.2025 11:00 Спектакль «Сказка о царе Салтане» (6+)
- 01.10.2025 13:00 Спектакль «Сказка о царе Салтане» (6+)
- 01.10.2025 18:30 Спектакль «Ревизор» (12+)
- 01.10.2025 18:30 Спектакль «Кабаре «Second Hand» (16+)
