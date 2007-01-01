В Калуге вызвали ажиотаж съемки фильма с Буруновым и Петровым

Информация, что известные актеры приедут в наш город и проект набирают массовку, появилась на выходных в социальных сетях.

Однако на данный момент Сергей Бурунов и Александр Петров в наш город не собираются.

- Количество тех, кто поверил в эту белиберду, немаленькое, - сообщили 29 сентября в сообществе «Кино в Калуге». - Поэтому считаем необходимым предупредить. Данная новость - фейк. Никакого проекта с Буруновым и Петровым в Калуге в настоящее время не снимается, и в обозримом будущем не предвидится. Объявление о том, что на массовку может прийти любой желающий - уже полная ахинея. В проектах всегда на конкретные сцены выбирается конкретный типаж и требования эти рассылаются в профильные группы и чаты.