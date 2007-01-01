Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге вызвали ажиотаж съемки фильма с Буруновым и Петровым
Культура

В Калуге вызвали ажиотаж съемки фильма с Буруновым и Петровым

Дмитрий Ивьев
29.09, 10:26
0 459
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Информация, что известные актеры приедут в наш город и проект набирают массовку, появилась на выходных в социальных сетях.

Однако на данный момент Сергей Бурунов и Александр Петров в наш город не собираются.

- Количество тех, кто поверил в эту белиберду, немаленькое, - сообщили 29 сентября в сообществе «Кино в Калуге». - Поэтому считаем необходимым предупредить. Данная новость - фейк. Никакого проекта с Буруновым и Петровым в Калуге в настоящее время не снимается, и в обозримом будущем не предвидится. Объявление о том, что на массовку может прийти любой желающий - уже полная ахинея. В проектах всегда на конкретные сцены выбирается конкретный типаж и требования эти рассылаются в профильные группы и чаты.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
40%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVKOTczTEZ3K2FvamUwakNVQjBNMHc9PSIsInZhbHVlIjoiV2p2V3BkeGNFeTRzMXRFTVNPTGNhbVVuUVhHWnphZi9zT3ZHSXZLNFJLOEtZaGhTWXR6MTBPaFd0Y3cwRUhIVXRZajFIQmtZRThVaVh1SUNUU1dzK2xqMXdnVEtzcHl3QUQ5b3lMbGxJNzhQK2xzdkFoc01FK2RJOTZxK0F3WVg0TTJUcHROdEZMd3ExQXdxTmhIY1ZWU2YrYnpCQnhuSGwybVJJdUxIMDZWd3lXS1VEcStwdWNkSUFzSnBySFFISGptTHRUSnQ2Nng5bWRvZDl1RlJCV2ZuNWpwTGx4Qm9lNHBjbVpXQ2pPTlZxWWs4eUdTbnFvU1l1ekRwaWhFbk10MzRjUVl5SGRhenp0RXh4c3BsbU0vNXVuVmJ6UktKVW5JQzJsMlJXRXorcHprRlV1Y1RMdUdaZENRZkFRNVV4ZTYvL1I4VkN1Szl0UEl3d3VEQ2pFaFFwQlYxZGJ3T2NaOHV4VTh6RzhZeXJGRFRMT29IcFZWVlhwU3UwNmtMR2IyN3AwcCszOUZtc3NzMzJhY0lhRkY3U2M4bGtXTmo5Vk1qU1ZFeXF2dXpSR01xakpOdzZ2dzNnaFhVNThjZSIsIm1hYyI6IjA4OWNkYzZhMmZmZmYwODExYWFiYTQxOTY5OWJlZTE0YjYyZTAzZDU2NmJlMDZmYmIyMzVkMjIwOWYzNmNiZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZ0MjRxNWw4K253OWdVSDNKZ1F4c1E9PSIsInZhbHVlIjoidEx4Lzk2UmtUTkM4WlJTanN3dFV5bERDUWttMk1QVkR2ZFZqUkJpL3Q2YlEzcEc0a3BzSE0vdWxaU0wyS2JuNFVIeEF5OG52dkE2M1VzSi9IV2JBMUk3QTYxS21leFAvQXZnbUxwQTFRNkhIbDZkVU5yNzdxK3l1Yk5rZThnVWE0R0pZcndWcWMrZWJ1MzR2alc2dUYxeGRaSTNEVHJjK3hsSGt6WXlqYmxaOEpSaHVpRjV1RU96dzA2SGhDL2l6WVBRd1RKbUJkYUtuL203aFE5ZzRrV3p4Mzh5RmpHUmdHRk9NaWtOOGZ6SXliTUg4RW1rK1JCanFBWFRqSitvbXpOUXdad2orSmM2YmRBQU9Rc2VjaDFOZVJ1K2wxa1hQcTZnVHpLWVRLN0hVc0RwcTkwbmsyNWNEZzUvK3lJcGsxVTZqc2FzTE5RVWpPeTFtblNJMHd4ZVB6RmpRbnVRcEQrWnA1WkNGcjk5NTJHRThYTzhENDRhdWlNVWQydVdMWEdzTVdqcGxBa3RJa0dNbXQ2Q3dYVTFNSTlaVFd4WFhzQzRSY0lPSTdMVGhCaWRDb2tqS3E2b3lLL1BIV0pZZm1iTXN4OWlhYS9iRmhBYTVqb1JzS0xLNENiZnFtV1dkKytEcmRkVHhuU2JIYlU1N1hWNGhZQ0M3eFZRbjJHZ21ydCtRQUxhSUtvQy8xYzIzYm04TmM2QzRvSkl0TWFSMUZYZEJ3bEgxazBBVDZtVW5WNGJFVGV5dSthclJZWXJBOTZzcEgvRHdiR0paU1BDSFFTWEdqeE0rZzlvZFJUcEJyVnl5QnFQbldDblR6Yk1wMjhCU0tiVmIrSEpRbC9lQyIsIm1hYyI6IjEzMjE4YWI1MWE0YWJhOWZmNjdiNWNmMmQxMzdmYmNhZTQ5YjFkZTk1YWVlMGM0NDgyYzY0OWUzNjY3OGUxNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+