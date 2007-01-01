В Калуге открыли выставку в честь известной актрисы

- В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной актрисы Калужского драмтеатра Полины Георгиевны Ванеевой (1925-2002), - сообщили в пятницу, 26 сентября, в театре.

Она пришла в наш театр в 1958 году и прослужила в нём 37 лет. В родном театре Полина Ванеева сыграла множество ролей классического и современного репертуара. В 1977 году она была удостоена почётного звания народной артистки РСФСР.

В музее Калужского драмтеатра развёрнута выставка, посвящённая творчеству Полины Георгиевны, которая продлится до конца декабря 2025 года.