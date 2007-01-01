Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге открыли выставку в честь известной актрисы
Культура

В Калуге открыли выставку в честь известной актрисы

Дмитрий Ивьев
26.09, 08:40
0 230
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной актрисы Калужского драмтеатра Полины Георгиевны Ванеевой (1925-2002), - сообщили в пятницу, 26 сентября, в театре.

Она пришла в наш театр в 1958 году и прослужила в нём 37 лет.  В родном театре Полина Ванеева сыграла множество ролей классического и современного репертуара. В 1977 году она была удостоена почётного звания народной артистки РСФСР.

В музее Калужского драмтеатра развёрнута выставка, посвящённая творчеству Полины Георгиевны, которая продлится до конца декабря 2025 года.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxURlZiVWZHMEJ3aFpNZUgwQUZQV2c9PSIsInZhbHVlIjoiZFRjZXRFeEZ2THVwV3NvdHljK0NVdHRkODgrVGtZbnRQclRBMHRSQ2EyTTFlUm9YRGc5dng4bUlQN1E2M0R2alJNb0tzTnhIQzhoWnFXc2Y4R0ZWNTlzSHdzeEN2SjJHS0NBRjdDU21MWVhqTE8zdHg1TzcxeG5iYnlBcERTQjNLVnlhSXFuck5rVjJjVGdGaUJ6MkN5cEFjbXpQWVRnQ2RKeFUzQ1NjZHN3cXRQZkNaWjIxQzVXNnBCK2QyRUxuL2tGOWJuNGRaV3hNUmM4dFc5U054dlVUSjl0UFNMNm5pd0tWbWtuV1pHQllqdU1JMU1PVmdnbXc1eEVGWUdFRUh0TC9lNkZpQlVEWXhnVThnbGJ5TkVzaElCN3kwSmh3c2Qxd3FxbGRLMmlOMWdXK3NIeEVybUZIOU92WHpNckNFamxqZWYyekdrSEVHSC9QNEhXbW54ME1VZWJPdWROYitrUlpPOWtjVDQyWUExZ0VsajFieWdYdGlUYXhvdmtxNngyRFJ2LzVTbFM4cUVpT3FkdGxXbzRMS214eDR3U3F5L29LSzZuNS95cXRpT3Y4KzRaUDR0NWtEQ0lNS3pxOCIsIm1hYyI6ImZhZTE1MTU5MzZkYWJhMTFmMjAyYzNiYmIwYzcwNTg5YzcxMjc0M2ZhYjI0YWY1YjE0YTFhNGViNWRmOWFhZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpNdGRsOUppdE04RGVwY3VEWW1RckE9PSIsInZhbHVlIjoiaG1sWXByNnZTbU84ZG9HMHNDeWFQajZFdktLZFIzRWZxRlNubFN0YU5odW5wdHdCSHBOOGZMSkdvL250UzhudWJ6bGZsdG90cFVidCtSZ1JrUmpvNjlXK0hLWGVVeVdvSHJ3cXVvUFpaamdrZ2pSYzlCQVo4WXVSOXFtL05abDFVWGNmby9NYUpTOWVxM3lvVUQ4a3ZvT3M2aVlSVVlaMWZXSFRobXA1NWh1eU1neDVJWlVmVnNINUVUbURNdUdIK003UGphMFFmNnM5M1JHeWtaMFlyblNPdWNrTjM1cUtRUmE5K3ZDUnNxb1BPckVZdW9qSk16VU5YSzJyVVY2Q1dtOGkwaHBpZDlOdzZkdXZkSU1XeEVUejRRTStvRWFuWHltMnp3TEJGKzZ5QW5MbVFnYkFXU09MRWVvWHJjL1VuRDhIcnZWTXBYQ1R1Y3VPSGEzQlovQ3RTSGpFVWpPUXJ4eFNwS1RQYTIwbFVEVWNxdGY5WWFlQWQ1Y003QjdVWkpUNnlYdU5WWWYvWnRQcURSVzlCOTYwMGhCemdycFZRYlp3VjJoVysyU0I5aUFheHZsemRYdTF4UGQvMnZLNlpZT2dUN0laN2w2dTY1MDdnbEJ1dC9oTEtQTDU3U2NrUjV0bXAxcDB0TnlBWWVIeVBxN0JKV1NCdjNZeUZwNzlkSmhtY3FwYTBLVy9BTEdBT3FDdzZ0eVBMSlZ3NW1Gek9EbXUrZ2lqdG15Y0FiWkl3REhWdWhraWphQjZGZkFpNTJsTm9SVFgwVExkZmplMDFPc2VsOU54ZVBEa0g2ZnFFN1N0WExxSGx2QThrT0NHeVJCVXgvZWdmZFYyS0x1aSIsIm1hYyI6IjAwNTkyYmI2MzI3NWE5ZmVjNmJhODg3NTViOGQ0OTA0YTFkNTE5OTQ4N2FhMTEzZmI5NjI4ZjdkZDJhNzc4MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+