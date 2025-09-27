Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте работает раздел «Афиша» с различными культурными и спортивными событиями областной столицы.
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 27-28 сентября. Подробности читайте по ссылкам.
- 27.09.2025 11:00 Спектакль «Человек рассеянный» (6+)
- 27.09.2025 12:00 Трансляция сказки «Поллианна» (6+)
- 27.09.2025 13:00 Спектакль «Человек рассеянный» (6+)
- 27.09.2025 15:00 XIX фестиваль искусств «Калужская осень». Сказка под музыку (6+)
- 27.09.2025 17:00 Спектакль «В списках не значился» (12+)
- 27.09.2025 17:00 Документальный спектакль «Письмо без марки» (12+)
- 27.09.2025 18:00 Ivan Zolo (0+)
- 27.09.2025 18:30 Спектакль «Ханума» (12+)
- 27.09.2025 19:00 «Калужские премьеры». Новый сезон (12+)
- 28.09.2025 11:00 Спектакль «Крошечка-Хаврошечка» (0+)
- 28.09.2025 11:00 Спектакль «Сказка о царе Салтане» (6+)
- 28.09.2025 13:00 Спектакль «Крошечка-Хаврошечка» (0+)
- 28.09.2025 17:00 XIX фестиваль искусств «Калужская осень». Закрытие (6+)
- 28.09.2025 18:30 Спектакль «Старший сын» (16+)
