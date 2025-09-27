Афиша Обнинск
Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
26.09, 19:00
На нашем сайте работает раздел «Афиша» с различными культурными и спортивными событиями областной столицы.

Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 27-28 сентября. Подробности читайте по ссылкам.

