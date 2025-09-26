Куда пойти в Калуге 26 сентября
Специальный раздел «Афиша» вновь доступен на нашем сайте. Там можно следить за различными культурными и спортивными событиями в областной столице.
Публикуем список мероприятий на пятницу, 26 сентября. Подробности читайте по ссылкам.
- 26.09.2025 11:00 Спектакль «По щучьему велению» (0+)
- 26.09.2025 13:00 Спектакль «По щучьему велению» (0+)
- 26.09.2025 18:30 Спектакль «Маскарад» (16+)
- 26.09.2025 19:00 Спектакль «Сюжеты. О земном и небесном» (12+)
- 26.09.2025 19:00 Балет «Спящая красавица» (6+)
