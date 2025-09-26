Афиша Обнинск
Куда пойти в Калуге 26 сентября

25.09, 20:00
Специальный раздел «Афиша» вновь доступен на нашем сайте. Там можно следить за различными культурными и спортивными событиями в областной столице.

Публикуем список мероприятий на пятницу, 26 сентября. Подробности читайте по ссылкам.

