Культура

В Товарково школа искусств получила новые музыкальные инструменты

Дмитрий Ивьев
24.09, 13:17
Врио главы администрации Дзержинского муниципального округа Егор Вирков 24 сентября сообщил, что Товарковская школа искусств получила новое оборудование и музыкальные инструменты. 

Среди приобретений - концертный рояль, а также новые гармошки, гитары, домра, звуковое и мультимедийное оборудование. Кроме того, в школу поступило более ста наименований учебных материалов, наглядных пособий и технических средств для занятий.

По словам Виркова, это позволит ученикам в полной мере раскрыть свои творческие способности, укрепить уверенность в своих силах и вместе с педагогами создавать более яркие и профессиональные концертные программы.

