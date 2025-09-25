Куда пойти в Калуге 25 сентября
На нашем сайте вновь работает специальный раздел «Афиша», где можно следить за различными культурными и спортивными событиями в областной столице.
Публикуем список мероприятий на четверг, 25 сентября. Подробности читайте по ссылкам.
- 25.09.2025 18:30 Спектакль «Любовь без предрассудков» (16+)
- 25.09.2025 19:00 XIX фестиваль искусств «Калужская осень». Руст Позюмский и «Novoselie» (6+)
- 25.09.2025 19:00 Спектакль «Весельчаки» (16+)
- 25.09.2025 19:00 «Мир русской усадьбы. Дачники Тарусы» (12+)
