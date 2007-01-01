Афиша Обнинск
В новом рэп-клипе известный калужский психолог разговаривает сам с собой

Дмитрий Ивьев
19.09, 09:52
0 575
В ночь на пятницу, 19 сентября, известный калужский психолог и рэпер Андрей Скатов опубликовал новый клип, посвященный Калуге.

Видео называется «Калуга 1371». В новом клипе по областной столице ходят динозавры, а ракета «Восток» почти взлетает. В начале ролика Скатов-рэпер разговаривает со Скатовым-психологом.

- В стихах я рассказываю свою историю и историю Калуги, напоминаю землякам послание Константина Эдуардовича Циолковского. Его мечты о космосе - это возможность шире взглянуть на реальность, - говорит сам автор.

Напомним, Андрей Скатов уже несколько лет выпускает клипы о Калуге.

