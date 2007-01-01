Владислав Шапша анонсировал трансляцию финала «Интервидения» в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что финал международного музыкального конкурса «Интервидение» покажут в формате открытой трансляции в Калуге.

Мероприятие пройдёт 20 сентября в амфитеатре Инновационного культурного центра. Все желающие смогут посетить фан-зону бесплатно. Прямой эфир конкурса начнётся в 20:30, но уже с 19:30 на площадке будет работать концертно-развлекательная программа - зрители смогут погрузиться в праздничную атмосферу и поддержать участников.

Шапша пригласил калужан прийти пораньше, чтобы успеть занять удобные места и провести вечер в приятной компании.