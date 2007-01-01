Калуга готовится к гранд-финалу «Интервидения»
20 сентября в Инновационном культурном центре (ИКЦ) пройдёт публичный просмотр гранд-финала международного музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие организует Министерство культуры и туризма Калужской области.
Трансляция финала будет показана на большом экране в амфитеатре ИКЦ, где для зрителей оборудуют фан-зону. С 19:30 начнутся развлекательные активности, а в 20:30 - прямая трансляция самого конкурса.
Гости смогут воспользоваться кафе и всей инфраструктурой центра. Вход на мероприятие свободный.