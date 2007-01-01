Афиша Обнинск
Главная Новости Культура Директора калужских школ искусств прокачали свои навыки
Культура

Директора калужских школ искусств прокачали свои навыки

Дмитрий Ивьев
16.09, 08:00
В Калуге завершились курсы повышения квалификации для руководителей детских школ искусств под названием «Актуальные вопросы управления в системе дополнительного образования». Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций директоров и их заместителей, сообщило 15 сентября Министерство культуры Калужской области.

Обучение было специально адаптировано для руководящего состава учреждений дополнительного образования и охватывало широкий спектр тем, необходимых для эффективного управления образовательной организацией. 

Как отметил директор «Центра развития культуры Калужской области» Дмитрий Романов, основная задача курсов заключалась в демонстрации инновационных подходов к управлению школой искусств. Участники познакомились с современными формами и методами работы руководителя, а также изучили специфику управленческих компетенций в условиях изменяющейся образовательной среды. 

Особую роль в программе сыграли выездные занятия в Орехово-Зуево, где калужские педагоги обменялись опытом с коллегами из другого региона, обсудив прогрессивные методики, способствующие повышению качества управления детскими школами искусств.

Новости по тегу
калужская область
Партнёрские новости
