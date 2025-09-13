Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте в специальном разделе «Афиша» можно узнать о различных культурных и спортивных событиях в регионе.
Сегодня публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 13-14 сентября. Подробности - по ссылкам.
- 13.09.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 13.09.2025 12:00 «Фокус-покус» (6+)
- 13.09.2025 13:30 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 13.09.2025 17:00 XIX фестиваль искусств «Калужская осень». Концерт в музее. (6+)
- 13.09.2025 18:30 Спектакль «Ревизор» (12+)
- 13.09.2025 19:00 «Мануэль. Магик-шоу» (12+)
- 13.09.2025 19:00 Спектакль «КОД Семь. Я Эволюция родового древа» (12+)
- 14.09.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 14.09.2025 13:30 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 14.09.2025 18:30 Спектакль «Ревизор» (12+)