Новость дня Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
12.09, 19:30
На нашем сайте в специальном разделе «Афиша» можно узнать о различных культурных и спортивных событиях в регионе.

Сегодня публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 13-14 сентября. Подробности - по ссылкам.

