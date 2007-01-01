В Калуге ТЮЗ понизил цены после вмешательства властей

Подробности во вторник, 9 сентября, во время прямой линии сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Не так давно в театре юного зрителя повысили стоимость посещения спектаклей. После поручения губернатора цены вернули на прежний уровень.

- Понятно, что люди ходят, людям нравится, - заявил Шапша. - Это не повод сегодня задирать цены. Когда я узнал об этом, мы поговорили с министерством культуры, с министром культуры Павлом Александровичем Сусловым, и, конечно, быстро очень отыграли эту ситуацию назад, цены вернули в прежнее русло. Я думаю, что многие-многие наши зрители с детьми смогут воспользоваться этой возможностью и придут в театр. Да, махнули руководители театра, не подумав. Но подумали, одумались, послушали наших советов и все вернули в прежнее русло. Поэтому добро пожаловать в Театр юного зрителя в Калуге.