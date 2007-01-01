Афиша Обнинск
В Жиздре проходит капитальный ремонт музея
Культура

В Жиздре проходит капитальный ремонт музея

Дмитрий Ивьев
09.09, 16:16
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

15 сентября закончится второй этап ремонтных работ в основном здании. Подрядчик завершает монтаж системы отопления, потолков, системы освещения, укладку плитки на пол и ремонт стен.

- Активно ведет работы на цокольном этаже второй подрядчик, в настоящее время залиты полы, возведен каркас стен и обшит гипсокартоном, швы пройдены герметиком, заштукатурены, монтируется система освещения, - рассказал 9 сентября глава администрации района Александр Барыбин. - Благодаря возникшей экономии заключены дополнительные контракты по устройству бетонной площадки на территории музея и на установку системы кондиционирования в основном здании.

