В Жиздре проходит капитальный ремонт музея
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
15 сентября закончится второй этап ремонтных работ в основном здании. Подрядчик завершает монтаж системы отопления, потолков, системы освещения, укладку плитки на пол и ремонт стен.
- Активно ведет работы на цокольном этаже второй подрядчик, в настоящее время залиты полы, возведен каркас стен и обшит гипсокартоном, швы пройдены герметиком, заштукатурены, монтируется система освещения, - рассказал 9 сентября глава администрации района Александр Барыбин. - Благодаря возникшей экономии заключены дополнительные контракты по устройству бетонной площадки на территории музея и на установку системы кондиционирования в основном здании.