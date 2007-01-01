Афиша Обнинск
Культура

В Малоярославецком районе по нацпроекту модернизировали учреждения культуры

Дмитрий Ивьев
09.09, 13:41
За пять лет в рамках национального проекта «Культура» в районе капитально отремонтировали ключевые объекты культуры. На эти цели было направлено более 132 миллионов рублей из бюджетов разных уровней, рассказал 9 сентября глава администрации Малярославецкого района Вячеслав Парфенов.

В перечень обновленных объектов вошли Малоярославецкая художественная школа, Дома культуры в Детчино и Недельном, все музеи Малоярославца, библиотека и детская школа искусств в Детчино.

Значительные средства были направлены на оснащение учреждений. Для детской школы искусств закупили новые музыкальные инструменты и оборудование на сумму 4,5 миллиона рублей, включая рояль, пианино, народные инструменты и интерактивную панель.

Появились и новые объекты: автоклуб для проведения выездных мероприятий, виртуальный концертный зал в художественной школе, а также новое здание для детской школы искусств и современное оснащение для музея Отечественной войны 1812 года.

Особую благодарность Вячеслав Парфенов выразил правительству Калужской области и лично губернатору Владиславу Шапше за поддержку в реализации национального проекта.

С 2025 года мероприятия нацпроекта «Культура» выполняются в рамках нового национального проекта «Семья».

