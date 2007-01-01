В Калуге умер бывший директор колледжа культуры Олег Латышев
В понедельник, 8 сентября, он скончался на 77 году жизни, сообщили в редакцию родственники.
Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в здании городского морга в Грабцево.
Олег Латышев родился в Калуге в 1948 году. В 1967 году окончил Калужское музыкальное училище, в 1976-м — Московскую Государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. По распределению уехал в Норильское музыкальное училище. В 1982 году вернулся в Калугу в областную филармонию, работал в музучилище, директором КФ Московского Госуниверситета культуры и искусств. С 2011-го – директор Калужского колледжа культуры и искусств. Кандидат педагогических наук, лауреат премии ЦФО России в области литературы и искусств, заслуженный работник культуры Калужской области.