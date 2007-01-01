В усадьбе Полотняный Завод отпраздновали «Натальин день»

В усадьбе Полотняный Завод 6 сентября состоялся традиционный праздник, приуроченный ко дню рождения Натальи Гончаровой.

В этом году событие имело особое значение — исполнилось 195 лет с момента первого приезда сюда Александра Пушкина. Именно этим юбилейным датам были посвящены все мероприятия праздника.

В открытом для посетителей доме Щепочкиных организовали исторический пикник в честь именин Натали. Несмотря на то, что усадьба уже принимает гостей, реставрационные работы в Полотняном Заводе продолжаются. Сейчас восстанавливаются старинные конюшни, параллельно идет благоустройство парковой территории.

Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов подчеркнул:

- Полотняный Завод — это уникальное место, где переплетаются судьбы выдающихся личностей, история промышленности и культуры России. Здесь, в стенах усадьбы Гончаровых, бывал сам Пушкин, а сегодня, празднуя «Натальин день», мы можем стать частью этой живой истории.