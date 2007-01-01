В Калуге запланировали ремонт «Белинки»
В четверг, 4 сентября, с коллективом Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского встретился министр культуры и туризма региона Павел Суслов.
- Это настоящий центр притяжения для интеллектуалов, студентов и всех, кто стремится к знаниям. Здесь кипит информационная, образовательная и культурная жизнь, - подчеркнул Суслов. - Чтобы это развитие продолжалось еще динамичнее, а библиотека стала еще более привлекательной для молодежи, ей необходим масштабный ремонт. Мы активно над этим работаем. Проект уже готов, и в ближайшее время будем подавать заявку на федеральное финансирование в рамках национального проекта «Семья».