Куда пойти в Калуге на выходных
Раздел «Афиша» с культурными и спортивными событиями доступен на нашем сайте.
Сегодня публикуем список мероприятий на выходные, 30-31 августа. Подробности можно узнать по ссылкам.
Напомним, Калуга в субботу будет отмечать свой день рождения.
- 30.08.2025 8:00 День города Калуги - 2025 (0+)
- 30.08.2025 8:20 «Калужский космический марафон-2025» (0+)
- 30.08.2025 10:00 6 этап областных соревнований по пейнтболу (12+)
- 30.08.2025 10:50 Чемпионат и первенство Калужской области по баскетболу (6+)
- 30.08.2025 11:00 Ярмарка «Калуга.Улица.Еда.» (0+)
- 30.08.2025 11:00 Первенство Калужской области по шахматам (6+)
- 30.08.2025 11:30 День города Калуги - 2025 (0+)
- 30.08.2025 17:00 Музыкальный фестиваль «Босфор» (0+)
- 31.08.2025 10:50 Чемпионат и первенство Калужской области по баскетболу (6+)
- 31.08.2025 11:00 Первенство Калужской области по шахматам (6+)
- 31.08.2025 11:00 Ярмарка «Калуга.Улица.Еда.» (0+)
- 31.08.2025 12:00 День города Калуги - 2025 (0+)
Подробную афишу Дня города мы публиковали здесь.