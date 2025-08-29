Куда пойти в Калуге 29 августа
Раздел «Афиша» с различными культурными и спортивными событиями в нашем городе вновь работает на сайте КП40.
Сегодня публикуем список мероприятий на пятницу, 29 августа. Подробности можно узнать по ссылкам.
- 29.08.2025 11:00 Ярмарка «Калуга.Улица.Еда.» (0+)
- 29.08.2025 11:00 Первенство Калужской области по шахматам (6+)
- 29.08.2025 16:00 День города Калуги - 2025 (0+)
- 29.08.2025 16:15 «Калужский космический марафон-2025» (0+)
- 29.08.2025 19:00 Программа «В ритмах танца» (6+)
- 29.08.2025 20:00 День города Калуги - 2025 (0+)