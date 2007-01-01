Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Культурные учреждения Куйбышевского района обновляются в рамках нацпроекта
Культура

Культурные учреждения Куйбышевского района обновляются в рамках нацпроекта

Дмитрий Ивьев
26.08, 13:05
0 126
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2025 году, благодаря реализации национального проекта «Культура», который продолжает свою работу в рамках нацпроекта «Семья», сельские Дома культуры в Куйбышевском районе получают новое оборудование и модернизацию. Об этом сообщает 26 августа пресс-служба правительства Калужской области. 

Мероприятия нацпроекта позволили не только обновить материально-техническую базу учреждений, но и расширить возможности для проведения культурных мероприятий, а также поддержать местных талантов. Так, районный Дом культуры «Юбилейный» получил современное оборудование для фото- и видеосъемки, что позволит создавать качественный контент о проводимых событиях. В Закрутовском сельском Доме культуры появились новые музыкальные инструменты и удобные гардеробные вешалки. Творческие коллективы из Троицкого и Зимницкого сельских Домов культуры теперь выступают в обновленных, ярких народных костюмах. 

Директор районного РДК «Юбилейный» Алексей Андреенков подчеркнул важность такой поддержки для всех учреждений культуры - как районных, так и сельских. По его словам, теперь каждый житель сможет наслаждаться концертами, наблюдать за выступлениями артистов в красивых костюмах и пересматривать записи мероприятий в высоком качестве на своих устройствах. 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJnelZWbTV2NTZ1elY0L3NrN2FzRFE9PSIsInZhbHVlIjoiNTd6SjFIOFBJUFhNTnV0ZWVsTlhPZC9xSDFSNFNRWkkxenVUMWQ0QkVPdWoyUWZoUXYvL1lWRUVLczlIYWdaUXZyWHdqTi95SFhoR0NQS3FCOTI1L2dkaXhWdUl3L1Mxbjk3THVGakh4NUQrL3dlcitxVEpKNjl3NkNHbXN6aEI4TXdTSzZTNDN1UkYxTytnVEVha0RUQlNFRzd4OVBjUUxrbkwxQjkyUlNNSllrTG9uZGxGbWgyNG83djllYmZ6S3l0M0FEV3Y3WWgvYThRRm9RQ1NsU2NkYVJYQmgyeVFacjgzeXhEVFZrdWIxbko5YWZGODRUNkRaNjlISkE4MUlPa0RoQkxONmdqMHdYWGh0Y1BRbThwbSs2MjIxWCtFMU00WnBNcllCZkwwMHpsMlJHeTJuWFRPZ0NtNWJRdFV2N3RJMzdDdUdCbE1lQkR5dDcrWWJOb0F5MVdGVk0rZFczN1VwdWQxTnltcE96TTljRy9uL3FsUmNkUWFLL0E4ZjMzUkRrNHJPS21tcEZvOTB2K2s0d1NTUlZWVDFINzNzOGc3R21DN2FtdzNNZXpsTGh1WDNFWFNzcjRUekJvVSIsIm1hYyI6IjcyNDEyYjg2NmNkOWQ5NDJjMTc2N2RiNTA1M2U4OGJkZWNmNzMzMWFjY2IxMDc5ZTRlYmNkNTMwOGI5ZTlmM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRtbXVLRTRSb0Y4VGx2MklFZVpNM3c9PSIsInZhbHVlIjoiblV4amRlYVIzMnZtZ1RKb0ZmdzMvdS96ZElHTEplOWhZUVlhd0c3YTlHVGNEbFRnOGY2bjhiUHA4WHBqSUg2b1RNYXZxTXh2TTJHUjh2RVBhUWhkY0l4OFk4cUNZOTgwWjJXNmNMbDI0WTlJblE0WC9MRzZOa1ptOGRqUGwxVUpra0VDbUc0S3BnUjZibUdhSnZHQTBwS05vVk5Gbm5DVE94WHptU2QxMWozOTU1WXp0VXJlSGpFWng5cjNnWGxwTVZvZmxxTDNpMVlXdHdpRTc5NnlMdDlKR2N4UHNYQ3ZmemxYMFRzQVhWZVgySEtPWGR1MVJTWjgrajc5bC9RNmpXTVR5dGM3aUhnSnd2NG5kUkQvQzlSR0tqV1VHSEpZbTM2VWhBK1ZwdWdtOUduenBZc1ZLbWxhZDJiYjhyQ0JPL1dJUGY3TnhUMVVtQlljVGZKL0FqMTZZQnZvTlNXK3JvZm5YMC84cENIUm5DTDY2cEdYMnBTaVVYd2hLMG55WnI0WDZlclZ3WExyNXdlYVU2MEx6RkRqcTdaUmZ0dFc5REJCMHgwMUJ2ZnpNemg2M0dNWGJQNkVFRWNJck5COXRmYmxkTG5vOUZlQ2JHSWVwUW9UZTNxbFpWOS9UZkdhaVdnOURKZWFGVzJWdFlaWEVwaEh5NjdDT2h1a25CQUNvZlFPYzNZUmJWTWI5bDZVTVFLR3Z1eU8rOVZ2RHcrNVpZZFkveFhkK3ZCalFGR1UyL2x3WmQvTU92TC9naXpVekN6YlpZOXZ0SHZrR1lCMWdDOWNTcVpsUGw1eHlhb1pNQTRTdXp5VjAyelp2d0p1dURCaTIyTW0xQldOTE1IZiIsIm1hYyI6IjIyYjk5OWM4MjliZWFiYzIxM2MwZTVmM2Q0YmYyM2IxMTIwZjZhZTQyMjg0ZmIwMmVkOTQ1OGI1MTEwYjQ2MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+