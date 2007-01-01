Культурные учреждения Куйбышевского района обновляются в рамках нацпроекта

В 2025 году, благодаря реализации национального проекта «Культура», который продолжает свою работу в рамках нацпроекта «Семья», сельские Дома культуры в Куйбышевском районе получают новое оборудование и модернизацию. Об этом сообщает 26 августа пресс-служба правительства Калужской области.

Мероприятия нацпроекта позволили не только обновить материально-техническую базу учреждений, но и расширить возможности для проведения культурных мероприятий, а также поддержать местных талантов. Так, районный Дом культуры «Юбилейный» получил современное оборудование для фото- и видеосъемки, что позволит создавать качественный контент о проводимых событиях. В Закрутовском сельском Доме культуры появились новые музыкальные инструменты и удобные гардеробные вешалки. Творческие коллективы из Троицкого и Зимницкого сельских Домов культуры теперь выступают в обновленных, ярких народных костюмах.

Директор районного РДК «Юбилейный» Алексей Андреенков подчеркнул важность такой поддержки для всех учреждений культуры - как районных, так и сельских. По его словам, теперь каждый житель сможет наслаждаться концертами, наблюдать за выступлениями артистов в красивых костюмах и пересматривать записи мероприятий в высоком качестве на своих устройствах.