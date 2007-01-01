Воспитанники калужских ДШИ представили регион на международном форуме

Ученики Детских школ искусств Калужской области представили регион на IV Международном детском культурном форуме, который проходил в Москве. Об этом сообщает Министерство культуры региона.

С 21 по 23 августа 12 воспитанников из Калуги и районов области присоединились к масштабному событию, собравшему около двух тысяч детей из разных регионов России и семнадцати зарубежных стран.

Форум объединил молодых художников, музыкантов, танцоров и деятелей искусства, предоставив им уникальную возможность для самовыражения, обмена опытом и установления новых контактов с ровесниками со всего мира.

Для участников была разработана насыщенная программа, включающая мастер-классы от известных деятелей культуры, презентации собственных проектов на федеральном уровне, а также возможности для нетворкинга.

По словам директора Центра развития культуры Калужской области Дмитрия Романова, форум стал важной площадкой для знакомства с культурой различных регионов и народов России. Участники смогли получить новые знания и яркие впечатления в неформальной обстановке. Мероприятие подарило ребятам море вдохновения, оставив незабываемый след в жизни каждого из них.