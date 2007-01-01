Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Калуга готовится к фестивалю уличных искусств «Переход-2025»
Новость дня Культура

Калуга готовится к фестивалю уличных искусств «Переход-2025»

С 22 по 23 августа в Калуге пройдет второй ежегодный фестиваль уличных искусств «Переход».
Ольга Володина
09.08, 10:41
0 123
Фото: министерство культуры и туризма Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщила городская управа 8 августа, три городских двора станут творческими планетами: «Комета» (Театральная, 4т), «Солярис» (Театральная, 11а) и «Спутник» (Ленина, 86а).

Фестиваль представит масштабные арт-объекты, включая мурал на гостинице «Приокская» от художника Андрея Бергера и 28-метровую расписанную трубу на Театральной. В программе - мастер-классы по граффити и стрит-арту, выступления музыкальных коллективов («Альянс», «Причастие»), театральные перформансы и специальные экскурсии «Космическая экспедиция по дворам».

Куратор фестиваля Юрий Кассин отмечает:

- Подобно тому, как звезды образуют созвездия и помогают ориентироваться путешественникам, художественные интервенции формируют навигацию нового городского пространства. Мы стремимся к переходу от восприятия города как случайного скопления зданий к видению его как тотального произведения искусства.

Вход на большинство событий свободный, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhaZGlZbzFxRkcyNXpXTytibTB4amc9PSIsInZhbHVlIjoiZTE1VkdqaXdsZzhmczdUSnQzVE9PeDJKMnQ3NVdXL1EvQ2dtN2J4eFQvME1NbmhnV0Z2RTJBQnNNb2MxdkhRTGhJdE9tWjJ2blRsRExlWXN4MHJ6L2JhWWpRM1VxaGFjSFcvMUMxRDNIZWtwSFFpUENFSmZPVU50cDg3V01aVzJBdG4rek1lQmxGWlppdE5ra1dvbGxpTk1hMEUxSDJ4bzM2em5IZHFtenZHeTdHdWpoMVVDS011RURYZlJXODNEcjhtdkFqZjE2MzZjS1VPSE1yUjF5WkYrK0FFN3orb0FmM0d5WXh3dWtkOEQrZ0dBdVkxS2o0VUVLWXllS1M3cXR4MjZhMnhoay9GM0U1Vm81Nzc5YVB3NlkxN3FJaXhVREQ0UUZYWTI3SEFWbEFlQ0NvS3IxT0dhOWE5VUI4VE0wTEVYUlVmNWVtc3NkcjRpK2liMzczVTlQUEU0T25OTnR1cWtMaUprcXJucnhybFpWWHBvaFZlUjVqYlBUQzk3b1ZualBTY0ZkZnZ5blNiU0ZiMEFWcDBlQlI1M2V6Z3VGQU1ycGYvd0NONGFZaExEUitLVFdaWG1ZZWNteU9mcSIsIm1hYyI6IjlmOGNmZTJmMGFkOWNlNDIxNGYyYzMxYzllNDI5OGIwNmFmYjA1YjMwOThhOGQ4ZmI1ZDI1YjhhMzdhYTlkOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im00Nko1clM4WGpqdlAwREpKc01oN1E9PSIsInZhbHVlIjoicE5RbXpwZmtkazRWTlVYRFZkUlltQzBNRlhoYjV3WlZuNDZzVjFRbXVRRGQ0QXhTaEdTcUdCeWdYbnlzYmQxbFU3LzNmbjZabkk5TlZ4UHRvWEE1YkRuWXU0SXJ6Rmdocmp0d1dwcFV6RnJxa2xGaVRCbm9IM1ZEd2dIdFY5czZ6UWdLclBZSlcxV0wwRDhXeXlnb0RNZk5sdHhtMWlrb3dTam44YnYxaklDRVBNZzdKMFJqcE1rb3J0L2djRmI2bU16amg0dGhVZHZqbnpxd1FKa3hFY05ZOGlSbEJrWUVHVHNJSitzdWloWWdjMUVTbWswcGVPdStPSmN5QkY3KzhJaE1YMXFNZFJNdElxSTV2dmRKeFcwL0JIdG9PQTJIcmE3VEYzNncyNmJWck9Gb1h6K0xhbFk2dEEzMEdvZHJPZkFDQWZNbWNXUFAyZFRBMmp4OENZZ1FRU09lWERPYWFHbjY3djhyTGxSYW5uaHkwV2NSMVNxVm9jN2RsdmprU1R6Mnh1aWxFbmRPeWxRcytWZURTY3UrZVJjNmhRRUdyMitSN3Bvcm1EOFRmdEMyRHFSOXBQM0FUank1VEFVZm5FQ0ZYU3RMdEowUXFjNkVZNGMwYmUzREoyYUVKWm43NzNtZnJKa2c4aEZkWjY5d0xoQ2prSE82VjhETnpIVDFYckpIaU9LMFA0VXBPNDc2VTdiZm1lOEpPSmdsbHpGcGNZMFJLbU96SUczSk94VEZTLy94LzhEMFlCZm52WHJpYTEyYWRIQ3pYdkFpelh2VndIdFpWaFc5cXY0VHFlRWlmQTdGZE1WNWFoUTM2NSt4QW8zTS8vdXZIeS8wS1ordiIsIm1hYyI6Ijg2ZTZkNGZiOWU0MjQ4ZDdmMzhhOTQ5MDJjY2M5NGYxNmFiOTNjZDI1ZTY2OTNjNzM5NThiN2ExOTU0MTg0MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+