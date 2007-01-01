Калуга готовится к фестивалю уличных искусств «Переход-2025»

С 22 по 23 августа в Калуге пройдет второй ежегодный фестиваль уличных искусств «Переход».

Фото: министерство культуры и туризма Калужской области

Как сообщила городская управа 8 августа, три городских двора станут творческими планетами: «Комета» (Театральная, 4т), «Солярис» (Театральная, 11а) и «Спутник» (Ленина, 86а).

Фестиваль представит масштабные арт-объекты, включая мурал на гостинице «Приокская» от художника Андрея Бергера и 28-метровую расписанную трубу на Театральной. В программе - мастер-классы по граффити и стрит-арту, выступления музыкальных коллективов («Альянс», «Причастие»), театральные перформансы и специальные экскурсии «Космическая экспедиция по дворам».

Куратор фестиваля Юрий Кассин отмечает:

- Подобно тому, как звезды образуют созвездия и помогают ориентироваться путешественникам, художественные интервенции формируют навигацию нового городского пространства. Мы стремимся к переходу от восприятия города как случайного скопления зданий к видению его как тотального произведения искусства.

Вход на большинство событий свободный, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.