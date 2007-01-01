Организаторы объявили о переносе фестиваля Signal из Калужской области

Мероприятия собираются провести на нескольких городских площадках в Москве.

- Это решение стало финальным этапом продолжительного процесса согласований, - говорится в официальном канале фестиваля 8 августа. - Все необходимые уведомления были поданы дирекцией фестиваля в срок. Затем мы получили предварительное согласование от администрации сельского поселения, а также ряд рекомендаций по обеспечению безопасности. В последние месяцы мы вели диалог с региональными властями и профильными службами, поэтапно выполняя предъявляемые требования. До сегодняшнего дня вели работы по подготовке, строили объекты и сцены.

По словам организаторов, 8 августа администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля.

- Официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной, - пояснили авторы проекта.

Напомним, фестиваль планировалось провести в Никола-Ленивце, однако власти Калужской области заявили о невозможности такого мероприятия в текущих условиях.