Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем вновь доступен раздел «Афиша» с актуальными культурными и спортивными событиями в городе.
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 9-10 августа. Подробности можно узнать по ссылкам.
- 09.08.2025 10:00 Фестиваль «Космическая еда» (0+)
- 09.08.2025 11:00 День физкультурника (0+)
- 09.08.2025 11:00 Юношеская футбольная лига (6+)
- 09.08.2025 13:30 Юношеская футбольная лига (6+)
- 09.08.2025 14:00 Областные соревнования по перетягиванию каната (6+)
- 09.08.2025 16:00 Физкультурное мероприятие по шахматам (6+)