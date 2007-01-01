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Новость дня Культура

В Калужской области подтвердили отмену фестиваля «Сигнал»

Дмитрий Ивьев
05.08, 14:08
1 853
Фото со страницы фестиваля.
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Во вторник, 5 августа, в комментарии изданию «Подъём» об этом заявил губернатор Владислав Шапша.

- Не будет, - заявил он, отвечая на вопрос о судьбе фестиваля. - С учётом текущей ситуации обеспечить безопасность проведения фестиваля не представляется возможным.

Накануне глава администрации Дзержинского района Егор Вирков рассказал, что проведение фестиваля не согласовано. При этом он подчеркнул, что организаторов предупреждали с апреля.

Сам фестиваль пока не признает факт отмены и говорит о разработке дополнительных мер безопасности.

Фестиваль электронной музыки «Сигнал» был запланирован в Никола-Ленивце с 14 по 18 августа. Билеты еще продаются на официальном сайте. Стоимость на одного – 13 900 рублей.

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