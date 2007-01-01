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Новость дня Культура

В Калужской области власти заявили об отмене крупного музыкального фестиваля

Дмитрий Ивьев
04.08, 15:15
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Фото со страницы фестиваля.
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В Николо-Ленивце на фестивале современной музыки, архитектуры и искусства Signal ожидалось около 20 тысяч участников, однако сейчас проведение мероприятия на грани срыва.

В понедельник, 4 августа, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков заявил, что проведение фестиваля не могут согласовать по вопросам безопасности.

- По обсуждению в соцсетях проведения музыкального фестиваля «Сигнал» сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки «Сигнал» на территории арт-парка «Никола-Ленивец» может представлять угрозу жизни и здоровью участников, - говорится в комментарии Виркова. - Организаторы фестиваля заранее, ещё в начале апреля, были уведомлены о нашем решении.  С целью обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы, не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности.

Официальных комментариев от организаторов пока не поступало. На сайте фестиваля продолжают продавать билеты (почти 14 тысяч рублей за четыре дня).

Ожидалось, что в Никола-Ленивце выступят диджеи Nikita Zabelin, Raumtester, Kyoka, Lipelis, Errortica и другие.

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