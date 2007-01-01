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Культура

В Людиново обновили внешний вид библиотеки

Дмитрий Ивьев
01.08, 10:56
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Работы проведены в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщил в пятницу, 1 августа, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Полностью обновлён фасад здания. Отремонтированы отмостки и эвакуационные лестницы.

Также установлены новые входные двери, заменены водосточные трубы, смонтирована подсветка.

- Внутри библиотека оформлена в стиле лофт, который гармонично перекликается с «заводской» историей Людиново, - отметил Суслов. - Теперь это ещё более стильное, удобное и технологичное пространство для чтения, учебы, творчества и встреч!

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