В Людиново обновили внешний вид библиотеки
Работы проведены в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщил в пятницу, 1 августа, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Полностью обновлён фасад здания. Отремонтированы отмостки и эвакуационные лестницы.
Также установлены новые входные двери, заменены водосточные трубы, смонтирована подсветка.
- Внутри библиотека оформлена в стиле лофт, который гармонично перекликается с «заводской» историей Людиново, - отметил Суслов. - Теперь это ещё более стильное, удобное и технологичное пространство для чтения, учебы, творчества и встреч!