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Культура

В калужском драмтеатре показали помещение для новой сцены

Дмитрий Ивьев
31.07, 11:50
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Ремонтные работы идут на чердаке.

- Здесь планируем показывать современные спектакли с нестандартной сценографией и использованием архитектурного окружения в декорациях, - пояснили 31 июля в театре. - Пространство будет также служить для вернисажей, выставок, культурных форумов и мероприятий в сфере искусства.

Архитектурные решения и стиль, свойственные времени строительства театра, обещают сохранить. Напомним, здание возводилось в 1950-х.

Работы стартовали 1 мая. С тех пор демонтированы старая система вентиляции и крупногабаритные воздуховоды. Основное оборудование вентиляции уже установлено.

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