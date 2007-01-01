В калужском драмтеатре показали помещение для новой сцены

Ремонтные работы идут на чердаке.

- Здесь планируем показывать современные спектакли с нестандартной сценографией и использованием архитектурного окружения в декорациях, - пояснили 31 июля в театре. - Пространство будет также служить для вернисажей, выставок, культурных форумов и мероприятий в сфере искусства.

Архитектурные решения и стиль, свойственные времени строительства театра, обещают сохранить. Напомним, здание возводилось в 1950-х.

Работы стартовали 1 мая. С тех пор демонтированы старая система вентиляции и крупногабаритные воздуховоды. Основное оборудование вентиляции уже установлено.