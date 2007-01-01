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Новость дня Культура

Калужский драмтеатр рассказал о премьерах в новом сезоне

Дмитрий Ивьев
30.07, 13:01
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Во вторник, 29 июля, состоялся сбор труппы после летнего отпуска.

Директор театра Александр Кривовичев и главный режиссёр Роберт Манукян нарисовали перспективы на 249 сезон.

Уже идут репетиции новогодней сказки по повести Кира Булычёва «Тайна третьей планеты», которую ставит тульский режиссёр Вениамин Найман («Щелкунчик» в прошлом сезоне).

После Нового года ожидается комедия испанского драматурга Лопе де Вега «Хитроумная влюблённая». Режиссёром выступает народный артист России, профессор Николай Лазарев («Вас нельзя не любить»).

Сезон завершит драма американского писателя Теннесси Уильямса «Трамвай Желание» в постановке Дмитрия Бурханкина.

А в сентябре 249-й театральный сезон откроет «Ревизор» Николая Гоголя в постановке главного режиссера Роберта Манукяна.

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