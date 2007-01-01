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Культура

В Калужской области запланировали два больших культурных проекта

Дмитрий Ивьев
30.07, 10:50
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Во вторник, 29 июля, речь об этом шла на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши и министра культуры России Ольги Любимовой.

- Из важных больших проектов на ближайшую перспективу: реконструкция Дома народного творчества и кино «Центральный» в Калуге, строительство в Балабаново современного Центра культурного развития, - отметил Шапша.

На встрече говорили об итогах нацпроекта «Культура» и развитии этой сферы уже в рамках нацпроекта «Семья».

- Построили 7 новых домов культуры, сделали капремонт в 52 ДК, - подчеркнул губернатор. - Отремонтировали 6 музеев, 30 детских школ искусств, десятки ДШИ получили новые инструменты и оборудование. Востребованы жителями села 19 передвижных автоклубов. В районах области создали 23 цифровых кинозала. Спасибо Министерству культуры РФ и лично Ольге Любимовой за поддержку и внимание к региону. Благодаря этому наши жители получают возможности для творческого развития и самореализации. Посещаемость культурных мероприятий за 5 лет выросла в области более чем вдвое.

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