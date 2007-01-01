Михаил Кузнецов: 70 – лишь цифра на бумаге

Известный калужский актер, заслуженный артист России Михаил Кузнецов в июле 2025 года отметил юбилей.

Фото Виктора Кропоткина.

В калужском драмтеатре Михаил служит уже 42 года. Скромный, интеллигентный, он никогда между тем, не изменял своим принципам.

Четверть века назад актер переселился из квартиры в маленький уютный домик на тихой калужской улице.

Там, в оставшемся от знаменитого калужского селекционера Олега Мятковского яблоневом саду мы и встретились с юбиляром.

Хотел опереться о землю

Михаил с удовольствием показывает свой садик. Конечно, за 25 лет яблони перестали активно плодоносить, как во времена Мятковского, однако до сих пор опыты калужского селекционера зреют в саду Михаила Кузнецова.

На рябине спеет груша, например.

Наш разговор в маленькой беседке проходил под мягкий стук падающих яблок о крышу.

- Михаил, а зачем вы поменяли благоустроенную двухкомнатную квартиру на этот, мягко говоря, скромный частный домик?

- Это еще в 90-е годы произошло, когда не платили зарплату, нечего было кушать детям и как-то я вдруг подумал, что земля защитит меня. Хотел иметь небольшой участок, чтобы банально картошку на зиму посадить.

Мне захотелось что-то сделать руками, что-то во мне крестьянское проснулось. И так появился этот домик. Обменялись мы с Олегом Николаевичем Мятковским. Ему многие предлагали обмен, но он почему-то выбрал именно меня.

- Почему, объяснил?

- Ну, во-первых, он понял, что я артист. У него папа очень любил наш театр. Участвовал в художественной самодеятельности, играл в любительском театре. Я потом на чердаке даже нашел старинную коробку с театральным гримом.

- Все равно, решение поменять благоустроенный быт на домик без газа даже…

- Ну, не в газе дело даже. Появилась тяга к земле. Понимаете, вдруг, я вот живя в квартире, понял, что мне здесь как-то некомфортно. А здесь дышится хорошо. Здесь, во-первых, я реализовался в новом для меня труде. Домик ведь был очень ветхий. Пришлось вкладываться в него. Олег Николаевич просто замерзал здесь зимой. А ему тогда 83 года было.

В общем, мы с ним договорились. Я его перевез в свою квартиру, а сам осел тут.

Пришлось занимать какие-то деньги, чтобы провести газ. Олег Николаевич боялся газа. Первое время мне приходилось два раза в день печку топить и все равно под утро было очень холодно.

А сейчас тут просто замечательно.

Дубленку свистнули

Михаил Кузнецов в спектакле "Любовь без предрассудков".

- Михаил, насколько я знаю, первый день работы в калужском драмтеатре у вас, мягко говоря, не задался?

- Да, уж… Я тогда служил в филармонии нашей калужской. Там и встретился с тогдашним главным режиссером театра Романом Соколовым.

Роман Валентинович был тогда еще и член худсовета филармонии. Он предложил мне сделать такой небольшой моноспектакль по сказкам Саши Черного. Мы начали работать, а потом он вдруг говорит: Миша, а ты не хочешь к нам в театр?

Я подумал, а почему нет? Если есть такая возможность. И вот я пришел устраиваться на работу в драмтеатр. Разделся внизу, поднялся в кабинет директора. Мы поговорили, все обсудили. Возвращаюсь – а дубленки моей на вешалке нет. Представляете, в первый же день! Свистнули дубленку.

Ну, а потом всё покатилось, как-то всё незаметно. Кажется, вот только что пришел, а уже 42 года пролетело.

- Помнится, первая роль у вас была в сказке, тогда поражали и детей, и взрослых, пуская огонь изо рта…

- Да, сказка называлась «Два Ивана», я кощея играл, да, было дело. Валерий Иванович Якунин ставил эту новогоднюю сказку.

Спектакль "Золотой теленок"

- Михаил, вспоминая ваши роли в театре, вы в основном играли и играете простых людей. А сами как свое актерское амплуа можете обозначить?

- Характерный актёр. У каждого актёра своя полочка есть в театре. Режиссёр смотрит, мне нужны вот такие, такие и такие. И берёт с полки. Вот у меня есть место своё характерного актёра. Хотя сейчас я уже как бы ушел в амплуа благородных отцов.

- А с какими режиссёрами интереснее было работать за все эти годы?

- Ой, не могу сказать. Мне интереснее, когда я вместе с режиссёром что-то должен придумать. А не так вот: встань сюда, повернись туда. Понимаете, каждый режиссер подходит к работе по-своему и актеру приходится приспосабливаться.

- В знаменитом спектакле Александра Плетнева «Дом восходящего солнца» вы играли этакого философа-гробовщика. Роль небольшая, но запоминающаяся. Хочется сейчас восстановить этот спектакль?

- Конечно, конечно, почему нет? Ведь всегда получаешь удовольствие, когда встречаешься со зрителем в финале. Когда зритель тебе отдает аплодисментами обратно все твои старания. Это, наверное, главное в работе артиста, когда за его эту душевную отдачу, не знаю, или страдание, зритель благодарит.

Забыл про премьеру

"Дон Кихот". Фото Георгия Орлова.

- Среди ваших работ, особняком стоит роль Дон Кихота. Тяжело было ее создавать?

- С «Дон Кихотом» вообще интересная история произошла. Этот спектакль Ставил Александр Борисович Плетнев. В то время, когда он уже болел.

Спектакль вышел очень странно, так скажем. Насколько я помню, Александр Борисович забыл, что должен был его выпускать. Вспомнил, когда оставалось 10 дней до выпуска. Началась гонка.

Между тем, спектакль получился действительно хороший. Он по подаче был немножко иной. И Дон Кихот совершенно иной.

Тут же всё сразу плотно так сконцентрировалось. Гигантские объёмы текста пришлось учить за короткое время. Быть может, этот стресс и помог. Получился спектакль.

Спектакль "Маскарад".

- А в нынешнем сезоне в каких ролях мы увидим Михаила Кузнецова?

- В «Ревизоре» я буду играть Луку Лукича Хлопова, смотрителя учебных заведений. Затем, ближе к зиме выйдет спектакль «Хитроумная влюбленная». Александр Лазарев приедет ставить. Там у меня тоже роль.

- Опять стихи? Опять громадный объем теста?

- Стихи, да. Ну что делать? Конечно, с возрастом тяжелее запоминать текст, видно, переполнена коробочка. Но, выходя на сцену, актер мобилизуется так, что у меня ощущение, что мне семь лет, а не 70. Ведь 70 – это лишь цифра на бумаге. Сцена как наркотик, она бодрит и не отпускает.

Ну, а потом с возрастом всё сложнее, нельзя же опускать планку. А когда начнёшь, не дай Бог, там себе делать какие-то поблажки, сцена не простит. Она не терпит лжи.

- Тем более от заслуженного артиста России…

- Ой, я вас умоляю! Я к этому вообще просто отношусь. Отметили, и слава богу. Не отметили бы, ну и так жил бы себе и жил. Мог бы и без звания прожить.

Единственное, что немного радует, это когда едешь на гастроли, то тебе как актеру со званием номер в гостинице отдельный дают.

- Доплата опять же…

- Ну, да. В Москве люди за звание 30 тысяч получают, а у нас полторы. Доплата.

Спектакль "Школа жен".

Михаил улыбается и понимаешь, что деньги для него далеко не самое важное в жизни. Мы еще долго сидели в яблоневом саду Кузнецова. Вспоминали прошлые десятилетия, спектакли, роли, коллег, которые в 90-е уехали в столицы в поисках лучшей жизни, но многие так не нашли ее, ту самую лучшую жизнь.

А Михаил нашел. Прикипев, как он сам признался, к калужскому театру, он нашел самую важную опору. И благодарность зрителей надежное подтверждение тому, что тогда, 42 года назад Михаил Кузнецов сделал свой единственный правильный выбор.