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Новость дня Культура

В Калуге появился новый стенд о фильме, снимавшемся в нашем городе

Дмитрий Ивьев
18.07, 16:50
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В районе перекрестка улиц Баумана и Георгиевской можно почитать о кино «Слёзы капали».

Этот фильм снят Георгием Данелией в 1982 году. Сюжет называли современной трактовкой сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Главные роли исполнили Евгений Леонов, Ия Саввина, Нина Гребешкова, Александра Яковлева и Борис Андреев.

В кинотеатрах СССР картину посмотрели 7,3 миллиона зрителей.

Ранее, напомним, в Калуге установили стенды о снимавшихся в городе фильмах «Москва-Кассиопея» и «Белый Бим Чёрное ухо».

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