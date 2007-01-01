В Калуге появился новый стенд о фильме, снимавшемся в нашем городе
В районе перекрестка улиц Баумана и Георгиевской можно почитать о кино «Слёзы капали».
Этот фильм снят Георгием Данелией в 1982 году. Сюжет называли современной трактовкой сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».
Главные роли исполнили Евгений Леонов, Ия Саввина, Нина Гребешкова, Александра Яковлева и Борис Андреев.
В кинотеатрах СССР картину посмотрели 7,3 миллиона зрителей.
Ранее, напомним, в Калуге установили стенды о снимавшихся в городе фильмах «Москва-Кассиопея» и «Белый Бим Чёрное ухо».