Калужский проект по созданию традиционных костюмов получил президентский грант
Проект «Одевайся по-русски», разработанный дизайнером Вероникой Гелюх, стал победителем конкурса президентских грантов. Об этом сообщило 16 июля министерство культуры и туризма Калужской области.
Дизайнер и этнограф получит один миллион рублей на реализацию инициативы, направленной на воссоздание традиционных крестьянских костюмов региона.
Основная задача проекта — сохранение и популяризация культурного наследия Калужской области через создание аутентичных народных образов.