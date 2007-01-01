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Культура

Калужский проект по созданию традиционных костюмов получил президентский грант 

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:45
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Проект «Одевайся по-русски», разработанный дизайнером Вероникой Гелюх, стал победителем конкурса президентских грантов. Об этом сообщило 16 июля министерство культуры и туризма Калужской области. 

Дизайнер и этнограф получит один миллион рублей на реализацию инициативы, направленной на воссоздание традиционных крестьянских костюмов региона.

Основная задача проекта — сохранение и популяризация культурного наследия Калужской области через создание аутентичных народных образов.

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