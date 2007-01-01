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Культура

В Перемышле прошла выставка-вернисаж по итогам VII межрегионального пленэра

Дмитрий Ивьев
15.07, 08:10
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В нём приняли участие художники из шести регионов страны, сообщила 14 июля глава администрации Бабынинского района Надежда Бадеева.

Свои работы представили 11 художников из Калужской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Брянской областей, а также из Республики Коми. Основной темой для творческих работ стало детство, прошедшее в малых городах России.

Организаторы поблагодарили участников за яркий вклад в культурную жизнь региона и выразили надежду, что искусство будет и дальше объединять людей и вдохновлять их.

В августе выставка отправится в Калугу, где откроется в Калужском музее изобразительных искусств, предоставив возможность жителям областного центра познакомиться с творческими работами участников пленэра.

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