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Калуга приняла международный фестиваль африканской культуры

12 июля в Инновационном культурном центре Калуги состоялся V международный юбилейный фестиваль AFROFEST.
Ольга Володина
13.07, 14:55
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Фото: Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов
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О событии сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- Фестиваль призван познакомить россиян с богатым наследием и современным искусством африканских народов, а также он нацелен на расширение деловых и дружеских связей между странами, - отметил Серж Фокас Одунлами, президент АНО «Дом Африки» и организатор фестиваля AFROFEST в России.

Программа мероприятия включала выступления музыкантов и танцоров, творческие мастер-классы, модное дефиле и выставки африканского искусства. В организации фестиваля участвовали посольства африканских стран и представители африканских диаспор в России.

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