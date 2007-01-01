Калуга приняла международный фестиваль африканской культуры

12 июля в Инновационном культурном центре Калуги состоялся V международный юбилейный фестиваль AFROFEST.

Фото: Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов

О событии сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- Фестиваль призван познакомить россиян с богатым наследием и современным искусством африканских народов, а также он нацелен на расширение деловых и дружеских связей между странами, - отметил Серж Фокас Одунлами, президент АНО «Дом Африки» и организатор фестиваля AFROFEST в России.

Программа мероприятия включала выступления музыкантов и танцоров, творческие мастер-классы, модное дефиле и выставки африканского искусства. В организации фестиваля участвовали посольства африканских стран и представители африканских диаспор в России.