Калуга приняла международный фестиваль африканской культуры
12 июля в Инновационном культурном центре Калуги состоялся V международный юбилейный фестиваль AFROFEST.
О событии сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
- Фестиваль призван познакомить россиян с богатым наследием и современным искусством африканских народов, а также он нацелен на расширение деловых и дружеских связей между странами, - отметил Серж Фокас Одунлами, президент АНО «Дом Африки» и организатор фестиваля AFROFEST в России.
Программа мероприятия включала выступления музыкантов и танцоров, творческие мастер-классы, модное дефиле и выставки африканского искусства. В организации фестиваля участвовали посольства африканских стран и представители африканских диаспор в России.