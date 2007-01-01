Калужские умельцы победили в конкурсе «Русь мастеровая»
С 27 по 30 июня в Ижевске проходил XVI Всероссийский конкурс «Русь мастеровая», собравший 60 талантливых мастеров из 31 региона страны.
Об этом успехе 30 июня сообщило Министерство культуры и туризма Калужской области.
Наш регион на престижном соревновании достойно представили участники народного коллектива «Толока».
Особенностью конкурса стал экстремальный формат - за 8 часов участникам нужно было создать работы на патриотическую тему «Защитники Отечества, семьи, малой родины». Калужане блестяще справились с задачей: Екатерина Старцева победила в номинации «Глиняная игрушка», а Николай Котик - в «Резьбе по дереву».