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Культура

Калужские умельцы победили в конкурсе «Русь мастеровая»

С 27 по 30 июня в Ижевске проходил XVI Всероссийский конкурс «Русь мастеровая», собравший 60 талантливых мастеров из 31 региона страны.
Ольга Володина
30.06, 15:38
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Фото: Министерство культуры и туризма Калужской области
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Об этом успехе 30 июня сообщило Министерство культуры и туризма Калужской области.

Наш регион на престижном соревновании достойно представили участники народного коллектива «Толока».

Особенностью конкурса стал экстремальный формат - за 8 часов участникам нужно было создать работы на патриотическую тему «Защитники Отечества, семьи, малой родины». Калужане блестяще справились с задачей: Екатерина Старцева победила в номинации «Глиняная игрушка», а Николай Котик - в «Резьбе по дереву».

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