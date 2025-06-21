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Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
20.06, 19:30
0 265
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Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 21-22 июня. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.

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