Куда пойти в Калуге на выходных
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Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 21-22 июня. Подробности о каждом можно узнать по ссылке.
- 21.06.2025 5:00 Тропа мужества «ULTRA TRAIL» (16+)
- 21.06.2025 9:30 XI Международный день йоги (12+)
- 21.06.2025 10:00 Финальный этап Первенства МАОО СФФ «Центр» по футболу (6+)
- 21.06.2025 10:00 Областные соревнования по полиатлону (6+)
- 21.06.2025 10:15 Всероссийские соревнования по баскетболу (12+)
- 21.06.2025 11:00 Спектакль Курского театр кукол «Тук-тук, кто там?» (0+)
- 21.06.2025 11:00 Областной фестиваль по шахматам «Калужское лето» (6+)
- 21.06.2025 13:00 Спектакль Курского театр кукол «Тук-тук, кто там?» (0+)
- 21.06.2025 14:00 Первенство России по футболу (6+)
- 21.06.2025 18:00 Фестиваль «Вечер рока» (18+)
- 21.06.2025 18:00 Забег «Краски лета» (0+)
- 21.06.2025 18:00 Спектакль «Туман» (12+)
- 21.06.2025 20:00 Трибьют-группа «Кино» (16+)
- 22.06.2025 10:00 Финальный этап Первенства МАОО СФФ «Центр» по футболу (6+)
- 22.06.2025 10:00 Юношеская футбольная лига (12+)
- 22.06.2025 10:15 Всероссийские соревнования по баскетболу (12+)
- 22.06.2025 11:00 Областной фестиваль по шахматам «Калужское лето» (6+)
- 22.06.2025 11:00 Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+)